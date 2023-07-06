Davutoğlu ve Karamollaoğlu anlaştı! Meclis'in 6. grubu geliyor!

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis'te grup kurma konusunda anlaştı.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, ortak grup kararını basın açıklamasıyla duyurdu.

Davutoğlu, "14 Mayıs, 24 Mayıs seçimlerinden sonra siyasi hayatımızın en önemli gelişmesine şahit oluyoruz" dedi.

"Seçmen dağınıklığaizin vermez"

Seçmenin, "Asla dağınıklığa izin vermeden güçlü alternatifleri ihtiyaç duyulduğu mesajını verdiğini" belirten Davutoğlu, "14 Mayıs seçimleri sonrasında ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak, yeni iş birliği imkanlarını ortaya çıkarmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında TBMM'nin denetim gücünü artırmak üzere iki parti olarak birçok konuda karşılıklı fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet-Gelecek İttifakı adı altında yeni bir çalışma yürütme kararlılığıdır" diye konuştu.

Davutoğlu, grup dilekçesi talebinin bugün TBMM'ye iletileceğini belirtti ve kurulacak grup hakkında şu bilgileri verdi:

"Bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecekler. Grup Başkanı Gelecek Partisi'nden olacak. Bütün hususlarda tam mutabakat içindeyiz. Görüş farklılıklarımız doğaldır ama Türkiye'deki atmosfer bir araya gelmeyi, iş birliği yapabilmeyi ve dağınıklığı giderecek adımları atmayı zorunlu kılıyor."

Seçimlerde bekledikleri sonucu elde edemediklerini vurgulayan Karamollaoğlu ise, "Biz, bir araya gelmeyi ülkemiz için bir ihtiyaç olarak gördük. Çünkü Meclis bugüne kadar dışarıda, kürsülerde dile getirdiğimiz konuların artık siyasete daha etkili olacak tarzda gündeme getirileceği bir ortamı bize bahşediyor. Bu ortamı iyi değerlendirmek için de grup kurulmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"Grup olmadan yapılan çalışmalar zayıf kalıyor"

Karamollaoğlu, "Grup olmadan yapılan çalışmalar çok zayıf kalıyor. Milletvekilliği yapan, iktidarda bulunan, bu tecrübeye sahip olan kardeşlerimiz; başta Sayın Davutoğlu olmak üzere bu konuyu en az bizler kadar, bizden çok daha iyi biliyorlar. Onlar da bir fedakarlıkta bulundular. Nezaket gösterdiler, bizim amblemimiz altında Meclis'te grup kurmaya müştereken karar verdik" diye konuştu.

Karamollaoğlu, seçimlere CHP listesinden girilmesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimiz aynı çatı altında seçime girdik. Şartlar öyle gerektirdi. 'Niye böyle oldu' diye sorgulayanlar var. Ama herhalde aynı çatı altında seçime girmemiş olsaydık bu neticenin alınması pek mümkün gözükmüyordu. Bundan sonraki seçimlere biz yine birlik, beraberlik içinde girebilirsek çok daha güzel neticeler alacağımıza inanıyorum."

Ortak grup toplantısı

Davutoğlu ile Karamollaoğlu, ilk grup toplantısını önümüzdeki hafta beraber yapacak. Kurulacak grup, Meclisteki 6. grup olacak.

Seçimlerden sonra Saadet, Gelecek ve DEVA partileri grup kurmak için görüşmeler yapmıştı. DEVA Partisi, çatı parti altında grup kurma teklifine sıcak bakmadığı için görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.