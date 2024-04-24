Davutoğlu: “Demokrasi için çok hayırlı görüyorum”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonu sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesine ilişkin, "İkisi de bizi ilgilendiren partiler değil ama memleketimizin demokrasisi ve devletimizin geleceği için bu gelişmeyi çok hayırlı görüyorum." dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin MYK toplantısında "Ya kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz" şeklinde bir açıklama yaptığına yönelik haberlerin bulunduğunu aktardı.

Ahmet Davutoğlu, "Emin olun Sayın Cumhurbaşkanının belki de son 7-8 sene içindeki en doğru tespiti bu. Eğer gereği yapılırsa, bu doğru tespit sadece AK Parti ya da iktidar için değil Türkiye için de yeni bir başlangıcın hikayesi olabilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'ndaki resepsiyonun ardından CHP Genel Başkanı Özel ve siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesine değinen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkisi de bizi ilgilendiren partiler değil ama memleketimizin demokrasisi ve devletimizin geleceği için bu gelişmeyi çok hayırlı görüyorum. Sayın Özgür Özel'i aldığı cesur karar ve tutum dolayısıyla da tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanını da ilk kez kutuplaştırıcı bir yol ve yöntem yerine, 'sizinle görüşmem' demek yerine, 'önümüzdeki hafta görüşeceğim' demesi sebebiyle AK Parti Genel Başkanı olarak değil Cumhurbaşkanı olarak doğru tavır alması dolayısıyla tebrik ederim. Bu görüşmelerin yapılması lazım. Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet partisi liderinin görüşmesi sağlıklı bir görüşmedir.

Şimdi bir soru sorma hakkına sahip değil miyiz? Geçen sene 'helalleşme' diyen, başörtüsü için özgürlük yasası getirmek isteyen, CHP'de değişimi gerçekleştirmek için cesur kararlar alan Sayın Kılıçdaroğlu ile bir masaya oturduk diye neredeyse bizi küfürle itham etmeye kadar giden kanaat önderleri, acaba şimdi Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Özel ile buluşacak olmasına ne derler? CHP ile görüşmenin dahi ihanetin bir gerekçesi olarak görüldüğü günlerden ne günlere geldik? İyi ki geldik. Niye hala bize sokaklarda 'Hocam sizi çok seviyoruz ama CHP ile beraber olmamalıydınız' diye sorular sordunuz. Şimdi soracak mısınız Sayın Erdoğan'a 'Ne işiniz var CHP lideriyle?' Sakın ha sormayın. Sayın Erdoğan konuşmakla doğru yapıyor. Aynen bizim Türkiye'nin bütün kanatlarını bir masa etrafında toplarken doğru yaptığımız gibi."

Yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin görüşlerini de paylaşan Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanına bu vesileyle şunu da tavsiye etmek isterim; tartışmanın parantezini kapatmayın. Anayasa tartışılacaksa parlamenter sisteme geçişi de tartışın. Yüz yıllık tecrübenin her şeyini tartışalım. Kimin heybesinde ne varsa ortaya döksün ve tartışılsın. Kinle, öfkeyle, rövanş duygusuyla değil güzel duygularla tartışılsın." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları

Bazı DEM Parti'li belediyelerde Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'na yönelik saygısızlıklar yapıldığını kaydeden Davutoğlu, bu davranışları telin ettiğini, Türk bayrağının antiemperyalizme karşı mücadele veren anlayışın simgesi olduğunu dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı açıklamalarını anımsatan Davutoğlu, "Sayın Bahçeli bayrak açtı. Bu, sıradan bir gelişme değildir. Cumhur İttifakı içinde çok derin çatlaklar olduğunu görüyoruz. 2018'in Cumhur İttifakı da dağılıyor. Geçen sene yenilmiş Millet İttifakı'nda nasıl tartışma başladı ise şimdi de sıra Cumhur İttifakı'nda, bu seçim sonrasında orada da çatlaklar var." diye konuştu.

Somut adımlar atmanın zamanı gelmiş ve geçmektedir

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dün kutladıklarını hatırlatarak, TBMM'nin, istiklal mücadelesinin karargahı olduğunu belirtti.

Gazze'deki katliamlara karşı Meclisin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Kaya, "Meclis, bu konuda da tüm dünyaya örnek olacak kararlara imza atmalıdır. Bizlere sadece kınamak, bildiri yayımlamak yakışmaz. Mazlumlara umut olacak, çocukların yüzünü güldürecek somut adımlar atmanın zamanı gelmiş ve geçmektedir." sözlerini sarf etti.

Kaya, TBMM'nin hem dış politikada hem de Türkiye'nin problemlerini çözmek ve insanların sıkıntılarını gidermek adına etkili çalışmalar yapmasının şart olduğunu söyledi.