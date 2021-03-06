“Daum’dan son anda vazgeçtiler” Görüşmeyi Almanlar duyurdu…

Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Christoph Daum’un, teknik direktörlük için Schalke ile görüştüğü, ancak Bundesliga ekibinin tercihini Dimitrios Grammozis’ten yana kullandığı açığa çıktı. İşte detaylar…

Alman basınından Christoph Daum için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe ile temasta olduğu söylentilerinin yoğunlaştığı son günlerde bir Bundesliga ekibi ile masaya oturduğu öğrenildi.

SCHALKE'NİN 3 HOCA ADAYINDAN BİRİYDİ

Bild’in haberine göre teknik direktör değişikliğine giden Schalke 04, Dimitrios Grammozis ile anlaşmadan önce Daum ve Bruno Labbadia ile görüştü. Ancak Alman ekibi sonunda Grammozis ile anlaşmaya vardı. Yine haberde Schalke'nin mevcut hocasını geçici olarak düşündüğü, sezon sonu için Christoph Daum’u listesinde tuttuğu vurgulandı.

ALMAN EKİBİNE DE MAVİ BONCUK GÖNDERDİ

Nitekim Daum, Schalke hakkında yaptığı bir yorumda ''Ben Ruhr bölgesinin çocuğuyum. Oranın insanlarını çok seviyorum ama Schalke'nin kaçırdığı bir nokta var. Schalke'yi Schalke yapan DNA'ları unuttular. Ayarları tamamen bozuldu'' ifadelerini kullanarak, lacivert beyazlılara göz kırpmıştı.

TÜRKİYE PAYLAŞIMLARININ SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Fotomaç’ın haberine göre Christoph Daum’un, Fenerbahçe’nin puan kaybettiği maçlardan sonra paylaşım yapmasının sırrı açığa çıktı. Alman çalıştırıcının yönetime yakın bir isimden, "Başkan, tecrübeli ve Türk futbolunu tanıyan direktör direktör arıyor" mesajını almasından sonra beklenti içine girdiği ve kendisini bu paylaşımlarla hatırlatmak istediği iddia edildi.

ZAMANLAMASI MANİDAR MESAJLAR!

Daum, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maçın ardından ''Günaydın! Saha kenarında maçları böyle sakin izliyorum. Ama içimdekileri bilsen... Kenardan selamlar. İkinci vatanım Türkiye'' paylaşımını yapmıştı. Sarı lacivertlilerin Galatasaray ve Başakşehir'e yenildiği maçların ardından da Türkiye paylaşımlarıyla dikkat çeken Alman hoca, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 yenildiği maçın ardından Türkiye'de çay içtiği bir fotoğrafı paylaşıp ''Çay zamanı'' demiş, Antalya beraberliğinden dakikalar sonra da İstanbul manzarasıyla “Herkese iyi akşamlar” mesajını göndermişti.