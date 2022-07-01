DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov kimdir?

● Barış Pınarı Harekatı'na desteğini ve Ahıska Türklerinin gönüllü asker olma isteğini iletti.

● II. Dünya Savaşı’nda sürgüne gönderilen Kırım Tatar Türkleri'ne gönderdiği mesajlarla acılarını paylaştı.

● Ahıska Türklerinin sesini her zaman dünyaya duyurdu.

Yaptığı yardımlarla, Türk dünyasına ilişkin olumlu açıklamalarıyla, Kırım Tatar Türklerine destek mesajlarıyla bilinen Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov kimdir?

23 Kasım 1958 Yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde doğan Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov, 1981 yılında Almatı Üniversitesi Ulusal Ekonomi Bölümünden mezun olmuş ve Ekonomi alanında Yüksek Lisans yapmıştır.

Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov 1995 yılından itibaren özel girişimci olarak iş hayatına başladı. ‘’Kassanov Investment Group’’ çatısı altında 70 farklı alanda faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanıdır.

Sivil Toplum Kuruluşuna 1991 Yılında Almatı'da kurulan Ahıska Türk Kültür Merkezine maddi ve manevi yardımları ile başlayan Kassanov, 1999 Yılından itibaren Almatı'da Ahıska derneğine Başkan seçilmesi ile aktif bir şekilde dernek çalışmalarına başlamış olup, halen Kazakistan'da bu görevini sürdürmektedir.

2013 yılında Kazakistan Halklar Meclisinin 19. Dönem Toplantısında, başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yaptığı Meclise Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin kurucusu ve Genel Başkanı'dır. Kazakistan'da yaşamaktadır.