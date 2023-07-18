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Darbedilen bebek hayata tutunamadı!

Antalya'nın Aksu ilçesinde darbedildiği iddia edilen bebek kaldırıldığı poliklinikte hayatını kaybetti.

Antalya'da darbedildiği öne sürülen bebek kaldırıldığı poliklinikte öldü

Olaya ilişkin bebeğin annesi ve birlikte yaşadığı kişi gözaltına alındı

Cihadiye Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. 1 yaşındaki bebeği Toprak Ç'yi kanepeden düşmesi sonucu rahatsızlandığını öne sürerek Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü.

Vücudunda darptan kaynaklandığı üzerinde durulan morluklar olan bebek, poliklinikteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili anne A.Ç. ve birlikte yaşadığı A.Ö. gözaltına alındı.

Bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.

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