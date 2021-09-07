Darbeci Semih Terzi'nin oğlu gözaltına alındı.

İzmir merkez olmak üzere 41 il ve KKTC'de başlatılan FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 137 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce ilişiği kesilen bir askeri okul öğrencisinin, darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğu belirlendi.

Eş zamanlı yürütülen operasyonda haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 214 şüpheliden 137'si yakalandı. Gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F.T'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğu belirlendi.

FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 137'si yapılan operasyonlar sonucu yakalandı. Zanlıların 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 7'sinin teğmen, 41'inin astsubay, 5'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.