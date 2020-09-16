Darbeci Hafter'e Ürdün'den destek!
Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan darbeci General Halife Hafter'e bağlı askeri öğrenciler, Ürdün'de aldıkları eğitim sonunda mezuniyet törenin katıldı.
BM tarafından tanan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan darbeci General Halife Hafter'e bağlı askeri öğrenciler, Ürdün hükümetince askeri eğitime tabi tutuldu. Askeri öğrencilere aldıkları eğitim sonunda mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenciler Ürdün kralı Abdullah'ın fotoğrafı altında toplu fotoğraf çektirdi.
📍Darbeci Hafter güçlerine bağlı askeri öğrenciler, eğitim aldıkları #Ürdün'de mezuniyet töreni gerçekleştirdi. pic.twitter.com/UBFGcO5fK6— EHA MEDYA (@eha_medya) September 16, 2020
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