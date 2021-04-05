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Darbe imalı skandal bildiriyi imzalayan emekli amiraller için yeni karar

Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman hakları ile koruma haklarının iptal edildiği açıklandı.

104 emekli amiralin 'Montrö bildirisi' başlığı altında yayınladığı darbe imalı bildiri sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında imzacılardan 10 emekli asker gözaltına alındı, 4 amiral ise yaş durumları göz önüne alınarak ifadeye çağrıldı.

Gözaltına alınanlar arasında: 1 numaralı imzacı İYİ Partili Başkan Yardımcısı Ergun Mengi de var.

Gözaltına alınanlardan 6'sı Ankara'ya götürülürken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı

LOJMAN VE KORUMA HAKLARINA İPTAL

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayınlanan skandal bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

10'U GÖZALTINDA, 4'Ü İFADEYE ÇAĞRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Ankara'da; Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk, İstanbul'da; Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal ise Kocaeli'de bu sabah gözaltına alındı. Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın ise 3 gün içinde Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri tebliğ edildi.

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