Darbe imalı bildiriye imza atan 14 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı

Emekli amirallerin kaleme aldığı darbe imalı bildirinin yankıları sürerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

14 AMİRALE GÖZALTI KARARI

Savcılık, soruşturma kapsamında Cem gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu Montrö bildirisinde imzası olan 14 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı.

Harekete geçen güvenlik güçleri söz konusu isimlerin evlerinde arama başlattı.

CEM GÜRDENİZ GÖZALTINA ALINDI

Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eşinin gözaltına alındığını duyurdu.