AjansHaber.com.tr Gündem Amiraller bildirisinde yeni gelişme

Darbe imalı bildiri soruşturmasında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Montrö Bildirisi'nde imzası bulunan 103 emekli amiralden ifadesi alınmayan şüphelilerin bugünden itibaren ifade işlemlerine başlandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; 03.04.2021 tarihinde yazılı ve görsel basında ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında;

05.04.2021 ve 16.04.2021 tarihlerinde verilen arama ve el koyma kararlarına istinaden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliler çerçevesinde bildirinin yayınlandığı haliyle altında imzaları olan şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne talimat yazılmış, 27.05.2021 tarihinden itibaren şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanmıştır" denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Koruma aracı yerlerde sürükledi
İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açılıyor
Esnaf ve sanatkarlara hibe başvurusu bugün başladı
CHP'li Belediyede Peker skandalı
Sahada 850 milyar metreküplük rezerv olabilir
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi açığa alındı
Siverek Kaymakamı hayatını kaybetti