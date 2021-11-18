Danıştay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' itirazına ret

Aralarında CHP ve İYİ Parti’nin bulunduğu siyasi partiler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına karşı Danıştay'a dava açtı.

Davalarda, çekilme kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi. Davalara bakan Danıştay 10'uncu Dairesi, bu talepleri reddetti. Dosya, itirazlar üzerine Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. Kurul, yaptığı inceleme sonrası, tüm itirazları oy çokluğuyla reddetti. Karar sonrası, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti.

Danıştay kararında, sözleşmenin 80'inci maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanı'na fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Kararda, Anayasa'nın 104'üncü maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin Cumhurbaşkanı'na ait olduğu belirtilerek, "Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir" denildi.