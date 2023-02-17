Danıştay saldırganı Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu

Silahlı saldırı sonucu Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürülmesi, Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'nun yaralanmasına ilişkin dava kapsamında hükümlü bulunan Arslan'ı dün cezaevinde asılı olarak hareketsiz halde bulan görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Arslan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.