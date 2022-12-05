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Danışman olunca, o paylaşımı sildi!

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Baver Miroğlu, güneş nedeniyle işçiye şemsiye tutturduğu fotoğrafını danışman olduktan sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından kaldırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Meclis’teki grup toplantısında rozet takılan Miroğlu, 3 Aralık tarihinde, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirilmişti.

İYİ Parti'li Miroğlu, danışman olmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı gelen tepkiler üzerine kaldırdı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, güneşten korunmak için işçiye şemsiye tutturduğu gözüküyordu.

AK Parti'li Özalan'dan tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, bu durumu "Meral Akşener'in güneş nedeniyle işçiye şemsiye tutturan Danışmanı..." ifadelerini kullanarak paylaştı.

 

Baver Miroğlu kimdir

Baver Miroğlu, AK Parti MKYK üyesi 25.Dönem milletvekili Orhan Miroğlu’nun yeğenidir. Baver Miroğlu inşaat mühendisidir. Mardinli olan Miroğlu, Mıhallemi aşiretine mensuptur. Avukat Şeyhmus Miroğlu ve Avukat Gürsel Miroğlu'nun oğludur. 

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