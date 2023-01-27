Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! Türkiye, Danimarka’ya, nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! Türkiye, Danimarka’ya, nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı çağırdı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgi sonrası Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi'ye, Türkiye'nin, açıkça nefret suçu niteliğindeki Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.
Büyükelçi'ye Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.
Küstah hareketlerine devam ediyor
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan skandal hareketlerine bu sefer de Danimarka'da gerçekleştirdi.
Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına geldi. Aşırı sağcı lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kur'an-ı Kerim yaktı.
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