Danimarka çeyrek finale yükseldi
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Danimarka, Galler'i 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Turnuvada son 16 turu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan Galler-Danimarka karşılaşmasıyla başladı.
Kasper Dolberg, 27. dakikada ceza sahası dışından köşeye doğru yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi.
Dolberg, 48. dakikada tekrar sahneye çıktı. Topla hareketlenen Martin Braithwaite, sağ kanattan ceza alanına girdi. Braithwaite'in yerden gönderdiği topu Galler savunması uzaklaştıramadı. Önünde bulduğu topu filelere gönderen Dolberg, skoru 2-0'a getirdi.
Danimarka, 88. dakikada farkı üçe çıkardı. Joakim Maehle, ceza sahasına gönderilen ortada arka direkte topu kontrol etti. Maehle, yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.
Harry Wilson, 90. dakikada Maehle'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü.
Braithwaite, 90+4. dakikada ceza alanında rakibini geçerek yaptığı vuruşla golü buldu. Yardımcı hakemin ofsayt kararıyla iptal edilen gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından geçerli sayıldı.
Bu golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Danimarka, çeyrek finale çıktı.
Danimarka, çeyrek finalde Hollanda-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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