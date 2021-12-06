Danimarka Başbakanının marifetleri bitmiyor alışverişte maskesiz yakalandı

Koronavirüs mutasyonu gerekçesi ile ülkedeki 15 milyon vizonu öldürten ve o günden bu yana eleştiri oklarının hedefinde olan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, maskesiz çıktığı alışveriş dolayısıyla kamuoyundan özür diledi.

Vizon katliamı skandalı nedeniyle soruşturması devam eden ve hatta yargılanma ihtimali bulunan Frederiksen'e maskesiz alışveriş yaparken yakalandı ve kamoyunda bir çizik daha aldı.

Frederiksen'in başkent Kopenhag'da bir giyim mağazasında maskesini takmadan kıyafet denediğine dair video Ekstra Bladet gazetesinde yayımlandı.

Başbakan bunun üzerine, özür açıklaması yaptı. Frederiksen ayrıca özür mesajını yapan kadın Facebook'tan da paylaştı.

"Basit bir ihmal, unutmuşum"

Pazartesi günü yürürlüğe giren yeni kısıtlamalara uymadığını kabul eden, ama bunu basit bir ihmal olarak niteleyen Frederiksen, "Kopenhag'ın merkezindeki bir mağazadayken maske takmayı unuttum. Yeni kurallar getirildikten sonra sadece bir unutkanlıktı ve bunu ancak bir vatandaş filme çektikten sonra fark ettim. Bunun hepimizin başına gelebileceğini biliyorum, ama mümkünse benim başıma gelmemeli" diyerek ekledi:

"Elbette üzgünüm ve enfeksiyonu azaltmak için hepimizin yaptığı her şey için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Maske takmamanın cezası 380 dolar

Danimarka'da artan vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamalara göre, maske takmayanlar 2500 krona (380 dolar) kadar para cezasına çarptırılıyor.

Politikacıların maske sicili kötü

Başbakan, kısıtlamalara uymazken yakalanan ilk üst düzey Danimarka yetkilisi değil. 2020'nin sonlarında, Danimarka Sağlık Kurumu Direktörü Søren Brostrøm de trende maskesiz fotoğraflanmıştı.

Bu arada eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven'den ABD Başkanı Joe Biden'a kadar pek çok üst düzey siyasetçi, maske protokollerini ihlal etmeleri nedeniyle eleştiriliyor.

Maskesiz yakalanmanın, Kovid mutasyonu yayacakları korkusuyla ülkenin çiftlik vizonu nüfusunun tamamını itlaf ettirmesi nedeniyle parlamento komisyonu soruşturması altında olan Frederiksen üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.