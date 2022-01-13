Danimarka, Avrupa'da dördüncü doz aşı sunan ilk ülke olacak

Pandemi kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanan Danimarka'da Sağlık Bakanı Magnus Heunicke'den "Artık yeni bir bölüm açıyoruz, yani dördüncü doz aşıyı en savunmasız vatandaşlara sunma kararı aldık" açıklaması geldi. Heunicke, "Enfeksiyon toplumda ne kadar yaygınsa, enfeksiyonun en savunmasızlarımıza ulaşma riski o kadar büyük olur" dedi.

EMA: 4. dozun faydasına dair elde yeterli veri yok

Ancak Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) dördüncü doz aşıya geçişle ilgili şüpheleri var. EMA dördüncü doz aşının faydalı olup olmayacağını bilmek için elde yeterli veri olmadığı uyarısı yaparken, kurumun baş aşı yetkilisi Marco Cavaleri, 'kısa aralıklarla tekrarlanan aşıların sürdürülebilir uzun vadeli bir strateji olup olmadığını' sorgulamıştı.