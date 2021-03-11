Danimarka AstraZeneca aşısını uygulamayı askıya aldı

Sağlık Bakanı, aşılamanın ardından baş gösteren kan pıhtısı vakalarının doğrudan AstraZeneca aşısıyla bağlantılı olup olmadığının henüz net olmadığını dile getirdi.

Bakan Magnus Heunicke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık yetkililerimiz, ihtiyati tedbir kapsamında, ölümcül kan pıhtısı şeklindeki olası ciddi yan etki belirtisinin ardından AstraZeneca ile aşılamayı askıya aldı. Şu anda bir bağlantı olup olmadığı sonucuna varmak mümkün değil. Erken harekete geçiyoruz, kapsamlı bir şekilde araştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Danimarka Sağlık otoriteleri de, aşılamanın ülke çapında geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.