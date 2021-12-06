Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek arasında kriz

Aynı yıl nikah masasına oturan çift, 2013 yılında da oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almıştı. Sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Zanna, son olarak boşanma iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.