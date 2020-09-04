Türkçesini eleştirenlere bakın ne dedi

TV8'in favori yarışma programlarından biri MasterChef Türkiye'nin şeflerinden Danilo Zanna, Türkçesini eleştiren isme verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef Türkiye yarışmasının yayımlanan son bölümünde İtalyan şef Danilo Zanna, Masterclass eğitimi verdi. Zanna, İtalyan mutfağına özgü yemekleri yarışmacılara anlattı ardından da makarna ve risotto yapımlarınının püf noktalarını öğretti.

Bir takipçisi ise sosyal medyada Danilo şefin Türkçesini eleştirdi ve, ''Danilo şef Masterclass’ta ders veriyor. Valla bana bu türkçeyle yumurta kırmayı anlatsa onu bile beceremem'' yazdı.

Danilo Zanna'dan ise bu eleştiriye cevap gecikmedi. Ünlü şef, "Kendimi iyi açıklayamasam bile yemek kalbe dokunuyor, bu en önemli şey. Bazen kelimlelerle birbirimizi anlamamak daha iyidir" ifadelerini kullandı.