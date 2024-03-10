Dani Alves intihar etti iddiası! Ünlü futbolcu öldü mü?

2022 yılında bir gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 4.5 yıl hapis cezası verilen Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves’in hapiste intihar ettiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque’nin iddiasına göre; Brezilyalı eski futbolcu cezaevinde intihar etti ve hayatını kaybetti. Herkesi şoke eden bu iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.