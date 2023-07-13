Dalgın, “Vergi artışı en son çözüm olmalı”

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kemer sıkmamak için vatandaşın boğazını sıktığını iddia etti.

Temizlik ürünlerinden elektronik cihazlara kadar pek çok kalemde KDV ve MTV'nin artırıldığını, noter, pasaport ve benzeri harç bedellerinin yükseltildiğini belirten Dalgın, "Yani millete ceza kesiliyor, hayat daha da pahalı hale getiriliyor. Vergi salarak vatandaşın cebini yakmak ve borç alarak yarınların üzerine yük bindirmek en son uygulanması gereken çözümlerdir." diye konuştu.

Dalgın, ilk atılacak adımın kamuda tasarruf tedbirleri olduğunu dile getirerek, "Hükümetin bu yönde hiçbir adımı bulunmuyor. Belli ki lüks makam araçlarından vazgeçmek yerine vatandaşın aracının vergisini duble yapmak daha cazip gelmiş." ifadelerini kullandı.