Daily Mail’den Google’a dava

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ABD televizyonu CBS’ye verdiği röportajı örnek göstererek açılan davada Daily Mail, Google’ın arama sonuçlarında manipülasyon yaptığını iddia etti. Konuya dair açıklama yapan Google ise yöneltilen iddiaların ‘yanlış’ olduğunu söylerken “Bu haksız iddialara karşı kendimizi savunacağız” açıklamasında bulundu.

Daily Mail gazetesinin ve MailOnline web sitesinin sahibi, arama motorunun çıkardığı sonuçlarda manipülasyon yaptığı iddiasıyla Google’a dava açtığını açıkladı.

Daily Mail’in bağlı olduğu DMG Media’nın bir diğer şirketi olan Associated newspapers da Google'ı çevrimiçi reklamcılık üzerinde çok fazla kontrole sahip olmakla suçladı.

Daily Mail’ın sahibi, Google'ın, reklam vermeyen şirketleri sıralamasında aşağılara kaydırarak "cezalandırdığını" iddia etti.

Google ise yöneltilen iddiaları "haksız" olarak nitelendirdi.

‘KRALİYET AİLESİ HABERLERİYLE BAŞLADI

Daily Mail’ın iddiasının sebebi ise 2021 yılında Kraliyet Ailesi ile ilgili arama sonuçlarında kendilerinin arama sonuçlarında ‘önemsiz’ olarak gösterilmesi üzerine yöneltildi.

Şirket, Mart ayının başında İngiltere Kraliçesi 2'sinde Elizabeth'in torunu Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ABD televizyonu CBS’ye verdiği röportajı örnek göstererek, konuyla ilgili haberlerde küçük haber şirketlerinin kendilerinden önde çıktığını söyledi.

Konu ile ilgili günde birkaç makale hazırlayarak birçok yazı yazdıklarını belirten Daily Mail yönetimi, aramalarda aşağılarda çıkmasının nedenini anlamadıklarını bildirdi.

Daily Mail editörü Peter Wright da arama motorunun iddia edilen eylemlerinin "rekabete aykırı" olduğunu söyledi.

Daily Mail'in MailOnline sitesi, dünyanın en çok okunan web sitelerinden biri konumunda bulunurken yalnızca ABD'de aylık 75 milyon tekil ziyaretçiye sahip.

‘İDDİALAR TAMAMEN YANLIŞ’

Google adına konuşan bir sözcü ise, "Daily Mail'in iddiaları tamamen yanlış. Bu haksız iddialara karşı kendimizi savunacağız” derken "Reklam teknolojisi araçlarımızın kullanımının, bir web sitesinin Google aramalarında nasıl sıralandığıyla hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Google daha önce de ABD Adalet Bakanlığı ve çeşitli eyaletlerdeki başsavcılar tarafından açılan antitröst davalarıyla karşı karşıya kalırken şirket, pazar gücünü kötüye kullanmayı reddederek daha önce reklam teknolojisi pazarının rekabetçi olduğunu söylemişti.