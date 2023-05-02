Daha önce duymadığınız tarih bilgileri!
Tarihte yaşanmış, duyduğunuzda çok şaşıracağınız ilginç olayları sizler için derledik..
Günümüzde kullanılan Amerikan bayrağı lise öğrencisi Robert Heft tarafından bir ödev olarak tasarlanmıştı. Heft, bu ödevinden ancak B- aldı.
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Büyük İskender öldü sanılarak canlı canlı mezara gömüldü
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Antik Mısır'ın en ünlü kraliçesi Kleopatra, tam dokuz dil konuşmaktaydı.
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Roma imparatoru Commodus, imparatorluktaki tüm engelli insanları Roma'ya toplayıp Collesium'da ölümüne dövüştürmüştür.
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