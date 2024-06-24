Dağıstan'daki saldırıda 14'ü polis 19 kişi öldü!

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün (23 Haziran Pazar) düzenlenen silahlı saldırılarda 15'i polis ve 4'ü sivil 19 kişi hayatını kaybetti.

Komiteden yapılan açıklamada, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre, 15 polis ve bir Ortodoks papaz dahil 4 sivil yaşamını yitirdi. Suçun bastırılması esnasında 5 kişi öldürüldü. Bunların kimlikleri tespit edildi. Olaya karışan diğer kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor."

Aliyev'den Putin'e taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir polis noktası, sinagog ve iki kiliseye yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov'a taziye mesajları gönderdi.

Aliyev, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziyelerini ilettiği mesajında, "Bu kanlı cinayetleri şiddetle kınıyor ve terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadeleyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.