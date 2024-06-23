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Dağıstan'da kilise ve sinagoga silahlı saldırı

Dağıstan'da düzenlenen iki silahlı saldırıda bir polis noktasının, sinagog ile kilisenin hedef alındığı ve 6 polisin öldüğü, 12 polisin yaralandığı bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sıralarında Dağıstan bölgesinin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kişilerin Mahaçkale'deki polis noktasına, Derbent'teki kilise ve sinagoga saldırdığı bildirilen açıklamada, 6 polisin öldüğü ve 12 polisin yaralandığı kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.

Güvenlik güçlerine yakın Rus telegram kanalı Baza, iki saldırganın silahla vurularak öldürüldüğünü yazdı.

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