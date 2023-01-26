Daft Punk üyesi Thomas Bangalter solo kariyerine başlıyor!
28 yıllık birlikteliklerini sonlandırarak hayranlarını üzen Fransız elektronik müzik grubu Daft Punk'tan Thomas Bangalter, bireysel kariyeriyle müziğe döneceğini duyurdu.
Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter'den oluşan Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 28 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıklarını 2021 yılında açıklamıştı.
İkiliden Thomas Bangalter, grubun dağılmasının ardından bireysel kariyerine devam edeceğini açıkladı. Müzik piyasasına adım attıkları günden beri parlak uzay kaskı ile özdeşleşen Bangalter, müzisyen kimliğiyle yüzünü de ilk defa göstereceğini duyurdu.
Mtyhologies" adlı albümünün kapak görselini paylaşan Bangalter, Erato/Warner Classics etiketiyle sunulacak olan albümünün 7 Nisan'da piyasaya çıkacağını duyurdu.
1993'te yolculuğuna Paris'te başlayan Daft Punk, asıl çıkışını 1997 tarihli Homework albümüyle yaptı. Around the World ve Da Funk parçaları da bu albümde yer alıyor.