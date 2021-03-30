DAEŞ Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdi!

Ülkenin kuzeyindeki zengin yeraltı ve enerji kaynaklarına sahip Cabo Delgado bölgesindeki stratejik Palma şehri, Mozambik Ordusu ile terör örgütü Ensar'ul Sunna arasında çıkan çatışmalar sahne oldu. Günlerdir süren sokak çatışmaları neticesinde militanlar kenti ele geçirdi.

TERÖR DALGASI ÜLKEYE YAYILABİLİR

Yerel kaynaklar, kente binlerce DAEŞ militanının olduğu belirtiyor. Terör dalgasının tüm ülkeye yayılmasından endişe ediliyor. 4 yıl önce ortaya çıkan DAEŞ bağlantılı örgüt, şu ana kadar 2000 kişiyi katletti.

"DURUM CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Mozambik hükümetinin örgütle mücadelede destek aldığı Güney Afrikalı özel güvenlik şirketi Dyck'ın Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Dyck, Palma kenti sokaklarının cesetlerle dolu olduğunu ve durumun ciddiyetini koruduğunu kaydetti. Dyck, şimdiye kadar yüzden fazla kişiyi helikopterle kurtardıklarını kaydederek, geniş kapsamlı tahliye için daha büyük helikopterlere ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Durumun halen ciddi olduğunu ve örgütün ağır silahlara sahip olduğunu ifade eden Dyck, "Bu saldırı çok iyi planlanmış ve koordineli bir saldırıydı" diye konuştu.

SİVİLLER BÖLGEDEN ÇIKARILIYOR

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı kentte halkın bir kısmı Cabo Delgado eyaletinin başkenti Pemba'ya kaçarken, bir kısmının ise Tanzanya'ya geçtiği belirtiliyor.

ÖLENLER ARASINDA YABANCI UYRUKLULAR DA VAR

Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ömer Saranga, yaptığı açıklamada, saldırılarda şimdiye kadar çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Ölenlerin arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu ifade ediliyor.

ENSAR'UL SUNNA DAEŞ'LA BAĞLANTILI

Mozambik, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

Örgütün saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya yaşıyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

FRANSIZLAR FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Saldırılar sonrası Fransız şirketi Total, Afrika'daki en büyük doğal gaz yatırım projesinde faaliyetlerini durdurdu.