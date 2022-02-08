Dacia Spring Türkiye'ye geliyor! En ucuz elektrikli otomobil olacak
Dacia'nın elektikli modeli Spring, önümüzdeki dönemde Türkiye'de de satışa sunulacak. Peki Dacia Spring'in Türkiye fiyatı nasıl olacak?
Sıfır araç piyasasında, ürettiği uygun fiyatlı modellerle söz sahibi olan Dacia, elektrikli otomobil üretimine de başladı.
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Geçtiğimiz yıl, elektrik motorlu aracı Spring ile karşımıza çıkan Dacia, Avrupa'da yakaladığı başarılı satış rakamları ile dikkat çekti.
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Dacia Spring'in yıl sonunda Türkiye pazarına da giriş yapması bekleniyor.
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Dış tasarımı ile, Dacia Sandero'ya çok benzeyen Spring, teknolojik olanakları konusunda ise Sandero'nun hayli önünde.
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