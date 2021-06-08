D vitamini koronavirüse karşı ne kadar etkili?

Ancak, Kanada'daki McGill Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, vitaminin corona virüse karşı koruyucu bir önlem olarak çalıştığına dair herhangi bir genetik bir kanıt bulunmadığını ortaya koydu.

COVİD-19'A YAKALANAN YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Bilim insanları, D vitamini seviyeleri ile Covid-19’un şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için 11 ülkeden Covid-19’a yakanan 14 bin 134 kişinin ve hastalığı olmayan 1,2 milyondan fazla kişinin genetik varyantlarını inceledi.

HASTANEYE KALDIRILMA YA DA CİDDİ HASTALIĞI ÖNLEME KONUSUNDA BİR ETKİSİ YOK

PLOS Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada araştırmacılar, hastalığa yakalanan kişilerdeki D vitamini seviyeleri ile hastaneye kaldırılma veya ciddi şekilde hastalanma olasılığı arasında bir fark olmadığını buldu.

Çalışmanın yazarları, "Covid-19’un etkilerini iyileştirmek için bir halk sağlığı önlemi olarak D vitamini takviyesi bu çalışma tarafından desteklenmiyor. En önemlisi, sonuçlarımız Covid-19 randomize klinik denemeleri için diğer terapötik veya önleyici yollara yatırıma öncelik verilmesi gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

D VİTAMİNİN ETKİLERİ PANDEMİNİN BAŞINDAN BU YANA ARAŞTIRILIYOR

Pandeminin başlarında, birçok araştırmacı sağlıklı bir bağışıklık sisteminde kritik bir rol oynayan D vitamininin etkilerini araştırıyordu. Ancak takviye almanın genel popülasyonda Covid-19'u önleyebileceğine veya tedavi edebileceğine dair hala yeterli kanıt yok.

D VİTAMİNİN ETKİSİNİ ARAŞTIRMAK UZUN ZAMAN ALIR

Bu nedenle, çalışmanın yazarları, "Dolayısıyla, D vitamininin etkisi sorusuna cevap vermenin en iyi yolu, randomize denemeler olacaktır, ancak bunlar karmaşıktır ve büyük kaynaklar gerektirir Aynı zamanda uzun zaman alır" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan, araştırmacılar Mendel randomizasyonu kullanarak, bilinen bu risk faktörlerinden kaynaklanan potansiyel önyargıyı azaltabildiklerini ve D vitamini ile Covid-19 arasındaki ilişkinin daha net bir resmini sağladıklarını söyledi.

Ancak araştırmacılar, çalışmalarının bazı önemli sınırlamaları olduğunu ifade etti. Çalışma, gerçekten D vitamini eksikliği olan hastaları hesaba katmadı. Ek olarak, araştırmada, yalnızca Avrupa kökenli bireylerin genetik varyantları analiz edildi. Çalışmanın yazarları,diğer popülasyonlarda D vitamini ve Covid-19 sonuçları ile ilişkiyi araştırmak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

KÜRESEL SAĞLIK SORUNU

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın D vitamini eksikliği yaşadığı düşünülüyor. Uzmanlar, karantina uygulamaları güneş ışığı alımının azlamasıyla sayının artabileceğinden endişe ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından D vitamini eksikliği ve yetersizliği küresel bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE'DE HER 10 KİŞİDEN 9'UNDA D VİTAMİNİ EKSİK

Bununla birlikte Türkiye'de her 10 kişiden 9'unda D vitamini eksikliği var. Uzmanlar halsizlik, yorgunluk ve sürekli tekrar eden enfeksiyonlar varsa doktora başvurulması gerektiğini söylüyor.

D vitamini, cilt güneş ışığına maruz kaldığında üretiliyor ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekiyor.