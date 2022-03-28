CZN Burak ile Ronaldo ortak oluyor

Bursa'da katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Özdemir, burada yaptığı konuşma esnasında Ronaldo ile İngiltere'nin başkenti Londra’da ortak restoran açacaklarını duyurdu.

"Kasım ayında İngiltere’deki yerimizi açıyoruz. Londra’da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz”