Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu!

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini tamamlayan ve yeni mukavele için anlaşamayan deneyimli forvet, sezon başında Club Brugge'e imza atmıştı. Belçika ekibinde istediği performansı sergileyemeyen golcü futbolcu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sadece 1 gol atabildi

Bu sezon Belçika ekibinde 13 maçta boy gösteren Kanadalı futbolcu, toplam 364 dakika süre aldı. Deneyimli oyuncu, sadece 1 gol katkısı sunabildi.

Yeni adresi belli oluyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Valladolid, uzun zamandır beklediği forvet transferini tamamlamak üzere. İspanyol ekibi, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Cyle Larin'in transferinde son aşamaya geldi.

Anlaşmanın detayları

Larin'in kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitmesi beklenirken iki kulüp yıldız futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması için anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki oyuncunun Club Brugge ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Cyle Larin'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.