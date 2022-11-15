Cyle Larin Kanada Milli Takımı'na davet edildi!

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini tamamlayan ve yeni mukavele için anlaşamayan deneyimli forvet, sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e imza atmıştı.

Katar'daki Dünya Kupası'nın F Grubu'nda Belçika, Fas ve Hırvatistan ile mücadele edecek olan Kanada'da aday kadro duyuruldu. Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson ile eski siyah-beyazlı oyuncu Cyle Larin de aday kadroda yer aldı. Belçika ekibinde performansıyla eleştirilerin hedefi olan ve forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncunun aday kadroya dahil edilmesi şaşkınlığa neden oldu.

Sadece 1 gol atabildi

Bu sezon Belçika ekibinde 12 maçta boy gösteren Kanadalı futbolcu, toplam 345 dakika süre aldı. Sadece 1 gol katkısı sunabilen deneyimli oyuncu, Belçika Ligi'ndeki son iki karşılaşmada kadroya giremedi.

Beşiktaş günlük 10 bin dolar alacak

Dünya Kupası’nı organize eden FIFA son iki sezon Beşiktaş’ta top koşturması nedeniyle Larin’in Katar’da geçireceği her gün için siyah-beyazlılara 10 bin dolar ödeyecek. Beşiktaş, Dünya Kupası’nda ter dökecek Atiba, Weghorst, Nkoudou ve Saiss için de FIFA’dan günlük 10’ar bin dolar ödeme alacak.