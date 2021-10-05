Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde sabah 4 ülke mücadele ederken öğleden sonra ve akşam düzenlenen müsabakalarda ise 14 ülkenin sporcuları karşılaştı.

"Karışık çiftler" kategorisinde Slovenya ile karşılaşan Türk curlingciler, müsabakadan 12-1 galip ayrıldı.

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, böylece organizasyondaki ilk mücadelesini kazandı. Türkiye, ikinci maçını yarın Brezilya ile yapacak.

Günün sonunda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Portekiz: 6 - Kırgizistan: 5, Letonya: 13 - Belarus: 4, Litvanya: 10 - Slovakya: 4, Kazakistan: 8 - Nijerya: 7, Çin Taipei: 10 - Avusturya: 2, Danimarka: 8 - Belçika: 7

- "Türkiye curling sporunda dünyada sayılı ülkeler arasındaki yerini alacak"

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, karşılaşmaların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu müsabakaların ardından Hollanda'ya gideceklerini söyledi.

Organizasyona 3 takımla katıldıklarını belirten Şebin, "Bu olimpiyat elemelerinin ilk ayağı, ikinci ayağı ise Hollanda'da olacak. Karışık çiftlerde ilk üçe giren, diğer takımlarda da ilk ikiye giren takımlar Hollanda'da son kez yarışmış olacaklar." dedi.

Şebin, ikinci elemelerin daha zor olacağını ifade ederek, "Hollanda'da olimpiyata katılmaya hak kazanan ülkelerin haricindeki ülkelerle mücadele edilecek ve orası daha zor olacak. Çok ciddi hazırlıklar yaptık ve burada 3 takımlar mücadele ediyoruz. Haziran ayından beri hem ulusal hem de uluslararası turnuvalar, hazırlık kampları, ikili müsabakalar şeklinde hazırlanıp bu müsabakaya geldik. Eksiksiz, hatasız bir şekilde başladık inşallah böyle devam eder. Bu hem ülkemiz hem de ilimiz için sonraki organizasyonlarda bir referans teşkil edecek." diye konuştu.

Olimpiyatlara katılma konusunda iddialı oldukların anlatan Şebin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olimpiyatlara katılacak 6 takım belli 7'ncisi ev sahibi Çin. Diğer 3 takım belirlenmiş olacak. Biz bu konuda iddialıyız. Kesinlikle çok zor ama bizim Türk gençleri için imkansız değil. Biz daha yeniyiz emekleme dönemindeyiz ama başarı noktasında çok hızlı koşarak gidiyoruz. Türkiye curlingi kış sporlarında dünyada sayılı ülkeler arasındaki yerini alacak."