Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon kentte devam ediyor.

Karışık çiftler kategorisinde Kazakistan ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 9-8 galip ayrılarak ön eleme yaptığı 4 maçı da kazanmayı başardı.

Ay-yıldızlılar, daha önce Slovakya'yı 12-1, Brezilya'yı 12-3 ve Nijerya'yı ise 14-0 yenmişti.

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, yarın Portekiz ve Tayvan arasında oynanacak maçın galibiyle final müsabakası yapacak.

Akşam yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Litvanya: 10 - Portekiz: 6, Belarus: 6 - Slovakya: 4, Brezilya: 8 - Nijerya: 1