Cüneyt Özdemir'in Kaftancıoğlu yorumu olay oldu

CHP'nin 97. kuruluş yıldönümünde, Taksim Toplantıları'nın onur konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk çıkışı ile CHP içinde bir tartışmaya neden olmuştu.

Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez "Gazi Mustafa Kemal" ismini kullanması üzerine, Atatürk adını kullanmadığı eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Kaftancıoğlu eleştirilere, "Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum." şeklinde cevap vermişti.

CHP'de tartışmalar devam ederken, YouTube'da yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, konuyu yayınında ele aldı.





'ATATÜRK KELİMESİNE KIL OLAN CHP'Lİ İL BAŞKANI!'



🔹Atatürk'ün kurduğu partide siyaset yapan #CananKaftancıoğlu'nun Atatürk kelimesini kullanmamasını eleştiren #CüneytÖzdemir, muhalif medyanın reklam korkusuyla tepki gösteremediğini dile getirdi.#salı

📎https://t.co/909WQP06lN pic.twitter.com/HF1mMdfZII — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 15, 2020

"Atatürk'ün partisinde atatürk diyemiyorlar"

Tartışmanın sürecini takipçileriyle paylaşan Özdemir, "İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Atatürk'e Atatürk diyemiyorlar. Bir noktaya kadar anlayabiliyorum. 'Atatürk'ü sevmiyorum, hayatta onun adını anmak istemiyorum' diyene tamam derim. Sen de siyasi olarak farklı düşünüyorsun derim. Düşünce özgürlüğü der geçerim. Fakat Atatürk'ün kurduğu CHP'de, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk kelimesinden pek hazzetmediğini öğrendik.

"Çünkü chp'nin belediyeleri fonluyor"

Bunları Olay TV'de duyamazsınız. Birçok muhalif kanal var. Onlarda da duyamazsınız. Neden? Çünkü CHP'nin belediyeleri fonluyor. Ordan geliyor sponsoluk, burdan geliyor sponsorluk.. Şimdi sen nasıl çıkıp da CHP'nin il başkanına 'Böyle iş olur mu? Yani her iş bitti de Atatürk'ün adına mı geldi?' diye sorgulayamazsın. Sorgularsan ne olur? 'İGDAŞ kes o sponsorluğu... Al o bizim sponsorluğu' derler. Onun için bunları da burada duyabilirsin." ifadelerini kullandı.