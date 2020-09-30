Cüneyt Özdemir: Çok hastayım

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında her gün düzenlediği canlı yayınlara bir süre ara verdiğini açıkladı.

Cüneyt Özdemir, takipçilerine bir duyuru yaparak hastalandığını söyledi.

Özdemir, ‘Birkaç gündür çok hastayım. Yeni tip koronavirüs testleri yaptırdım. Her ikisi de negatif sonuç verdi. Bugün ve belki de birkaç gün yayın yapamayacağım. Sizleri bilgilendirmek istedim’ ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir, bir süredir Youtube kanalı üzerinden yayınlar yapıyor. Canlı yayınlarına siyasetçi, müzisyen ve benzeri tanınmış kişileri çıkaran Özdemir, geçtiğimiz hafta Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile konuşmuştu.