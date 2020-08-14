Cüneyt Özdemir: "Atatürk bunları masasına yaklaştırmaz"

Özdemir "Türkiye'nin modernleşmesini bir rakı bardağına indirgemiş adamlar" diye bahsettiği şekilci zihniyetle ilgili şu ifadeleri kullandı: Bazı adamlar var ya "Ben rakı içiyorum" "Ben Atatürkçüyüm" diyorlar. Sen gerizekalısın onu gösterdiğin için. Bunu gösterdiğin zaman laik olmuyorsun. Alkol sağlığa zararlıdır. Veya rakıyı alıp aşağıya saklıyor. "Ben aslında Atatürkçü değilim" mi demek oluyor. Bunlar gerçekten şekilde Atatürkçülük. Ve bunlar ortalıkta kanaat önderi olarak dolaşıyorlar. Bunlara inananlar var. "Bu adam çok Atatürkçü" Ne yapıyor! "Rakı içiyor" O kadar mı? Aynı zamanda Kemalist! Ne yapıyor? Beyaz leblebi yiyor. Atatürk görse masasına yaklaştırmaz. Al bunları... Al Al Al... Götür bunları yahu. Bunlarla mı ülkeyi kuracağız. büyüteceğiz.

''ATATÜRK GÖRSE MASASINDAN KOVARDI!''



Gazeteci #CüneytÖzdemir şekilci Atatürkçü zihniyetle dalga geçerek sert eleştirilerde bulundu. Özdemir, "Türkiye'nin modernleşmesini bir rakı bardağına indirgemiş adamlar bunlar!" diye bahsettiği muhalifleri ti'ye aldı. pic.twitter.com/sdfaJH6Onp — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 14, 2020