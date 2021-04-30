Cüneyt Arkın'dan yürek yakan sözler

Yeşilcam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, Instagram hesabından gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncu paylaşımında kimsenin bilmediği bir anısını anlatarak "İlk doktorluk yıllarımda hastaların evinde bana artık yemekleri verdiler. İlk kazandığım parayla da kusana kadar ekmek yedim. O dönem otel odasında komodinin üzerine ekmek koyar ona bakarak uyurdum" dedi.

Son dönemde Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 1960'lı yıllarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan Arkın, yaşadığı zorlukları da anlattı.

GENÇLİK HALİNİ PAYLAŞTI

83 yaşındaki usta oyuncu, 1960'lı yıllarda Bebek Sahili'nde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncu paylaşımına gelen "Bu hayatı yaşamışsın" yorumlarının ardından yeni bir paylaşım yaparak yaşadığı zor dönemlerden birini anlattı.

"TIP FAKÜLTESİ OKURKEN İNŞAATLARDA ÇALIŞTIM"

Arkın yeni paylaşımında da şunları söyledi: "Bu paylaşımın altına 'Çok iyi yaşadınız' demişsiniz öyle tabii. Anlatayım fotoğrafın çekildiği dönemi fakülte yıllarımdı hep çalıştım. İstanbul'da Tıp Fakültesi'nde okurken ilk iki yılımı Sirkeci'de bir otel odasını iki inşaat işçisiyle paylaşarak geçirdim. Ders zamanı okula gider, kalan zamanda da onlarla inşaatlarda çalışırdım. Bir yanda anatomi dersi, öte yanda inşaat işçiliği."

"İLK PARAMI KAZANDIĞIMDA KUSANA KADAR EKMEK YEDİM"

"Stajımı yaptıktan sonra az çok hasta tedavi edebilir duruma geldiğimde hocam Cihan Abaoğlu beni evlere hasta bakıcı olarak göndermeye başladı. Hastanın başında 24 saat bekleyip, acil durumda müdahale etmekti görevim. Fakat tabii yeri geldiğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temizliyordum. Ayda burs parası olarak 60 lira alırdım. Hasta bakıcı olarak bir eve gittiğim zaman ise günde 15 lira kazanıyordum. Ama ev sahiplerinin artık yemeklerini önüme koymaları çok ağrıma giderdi. İlk paramı aldığımda fırına koşup paranın hepsiyle ekmek aldım. Çiğnemeden yuttum, patlayana kadar yedim. Sonunda da kustum."

"BAŞ UCUMDAKİ EKMEĞE BAKARAK UYURDUM"

"Ekmekleri görünce açlık korkumu yeniyor, huzur buluyordum. Yıllar sonra bile kaldığım otel odalarında baş ucumdaki komodinin üzerine bir somun ekmek koyar, ancak ona bakarak uyuyabiliyordum."