Cüneyt Arkın, yorgun düştü
Kuruluş Osman’ın usta ismi Cüneyt Arkın set dönüşünü sosyal medyadan paylaştı.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 83 yaşındaki Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'la dizisinin kadrosuna katıldı.
Yorulmuşuz sanırım ilk gün 🥰— Cüneyt Arkın (@cuneytarkin) September 27, 2020
📸 Kuruluş Osman set dönüşü 😉 pic.twitter.com/dQqxC9F2ha
EŞİYLE UYUYA KALDI
Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Koronavirüs salgınına rağmen ekranlara geri dönen usta oyuncu, dizinin çekimlerinde yorgun düştü. Set dönüşü eşi Betül Arkın ile araçta uyuyakaldı.
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