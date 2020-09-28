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Cüneyt Arkın, yorgun düştü

Kuruluş Osman’ın usta ismi Cüneyt Arkın set dönüşünü sosyal medyadan paylaştı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 83 yaşındaki Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'la dizisinin kadrosuna katıldı.

EŞİYLE UYUYA KALDI

Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Koronavirüs salgınına rağmen ekranlara geri dönen usta oyuncu, dizinin çekimlerinde yorgun düştü. Set dönüşü eşi Betül Arkın ile araçta uyuyakaldı.

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