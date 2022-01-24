Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in ölüm haberiyle canlı yayında fenalaştı
Fatma Girik'in vefat haberinin ardından TV100'de canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın fenalaştı. Arkın, konuşmakta güçlük çekerken, "Fatma'm bekle beni orda, bekle geliyorum." dedi.
Yeşilçam'ın efsane aktörü Cüneyt Arkın, yakın dostu Fatma Girik'in vefat haberinin ardından adeta yıkıldı.
TV100 canlı yayınına katılan Arkın, Fatma Girik'i gözyaşları içinde anlattı. Sözleri ile stüdyodaki herkesi duygulandıran Arkın, konuşması sırasında üzüntüden fenalaştı. Arkın, "Fatma'm bekle beni orda, bekle, bekle geliyorum." dedikten sonra fenalaştı ve yayına devam edemedi.
Cüneyt Arkın, yakın dostu Fatma Girik'i şu sözlerle andı:
"İnanamıyorum. Bir dönem bitti. Ben nasıl dayanırım bu acıya. Ah Fatma'cım ah. Sen ne iyi, ne yiğit insandın... Ne güzel bir dosttun, ne güzel mavi mavi bakardın. Dünyanın en güzel rengi maviydin sen, mavi mavi nasıl bakardın! Fatma Girik anlatılmaz. O hepimizin yüreğinde. O baştan aşağı bir Anadolu'dur. Ne kadar insancıldır, ne kadar güzel, ne kadar sevdalıdır. Anadolu anasıdır O. Fatma'm bekle beni orda, bekle, bekle geliyorum."
İnanamıyorum— Cüneyt Arkın (@cuneytarkin) January 24, 2022
Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden.
Ne kadar iyiydi o.
Yüreğim yanıyor, büyük bir parçam gitti.
Gözümün önünde mavi, yiğit bakışları.
Öyle zarif bir kadındı ki.
Nasıl dayanırım ben bu acıya.
Sen ne iyi insandın.
Ne kadar alçak gönüllü, dosttun.
Nur içinde yat 😔🤲 pic.twitter.com/Doq17C1nXm
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