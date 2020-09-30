Cumrhurbaşkanlığı seçimi için anketlerde son durum

Cumhurbaşkanlığı seçimi için hangi parti ya da hangi ittifaklar ne kadar oy alabilir sorusu akıllarda dolanırken Selvi son anket sonuçlarını açıkladı.

Selvi'nin çok konuşulan köşe yazısı:

KORONAVİRÜS MÜ EKONOMİ Mİ?

Nisan ve mayıs aylarında gündemin ilk sırasında yer alan koronavirüs, yaz aylarıyla birlikte kısmen gerilemişti. Ancak ikinci dalgayla birlikte yaşanan artışlar koronavirüsü ilk sıraya taşıdı. Ankete katılanların yüzde 33.9’u koronavirüs derken, ekonomi 33.3’le ikinci sırada yer aldı. Oysa ağustos anketinde ekonomi birinci sırada, koronavirüs ise ikinci sırada yer alıyordu. Söz konusu sağlık olunca ekonomi ikinci sıraya düştü. Ama doların yeniden yükselişe geçtiği ağustos ayında ekonomi 41’le birinci sırada yer alıyordu.

CUMHUR İTTİFAKININ OY ORANI NE?

Anketlerde partilerin oy oranı veriliyor ama değerlendirmeler ‘cumhur ittifakı’ ve ‘millet ittifakı’ olarak yapılıyor. Optimar’ın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı yüzde 41.4 olarak yer alıyor. MHP ise 9.5’e ulaşıyor. AK Parti ve MHP’nin oyları toplandığında ise 50.9’a ulaşıyor. Bu verilere göre ‘cumhur ittifakı’ yüzde 50’nin üzerine çıkıyor.

CHP’NİN OYLARI NE DURUMDA?

CHP’nin oylarını hem parti olarak verip hem de ‘millet ittifakı’ olarak değerlendireceğim. CHP’nin oyları bir süredir yüzde 25’in altında. Başarılı bir kurultay yapmasına rağmen CHP’de kısmı bir gerileme gözleniyor. Optimar’ın araştırmasında CHP’nin oyları yüzde 23.8 olarak yer alıyor.

PEKİ İYİ PARTİ?

İYİ Parti, eylül ayı araştırmasında 9.3 olarak yer alıyor. Parti ağustos araştırmasında ise 9.8 olarak çıkıyordu. Meral Akşener, ağustos ve eylül aylarında iyi bir çıkış yakalamıştı ama kurultayın ardından yaşanan iç tartışmalar partiyi etkilemiş gözüküyor.

MİLLET İTTİFAKININ OY ORANI

Cumhur ittifakının oy oranı 50.9 olduğuna göre millet ittifakının oy oranı da yüzde 49.1 olmuştur deme kolaycılığına kaçmayacağım. Çünkü yüzde 1’in dahi önemli olduğu yeni sistemde hesaplama yaparken DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin oy oranlarını da dikkate almak gerekiyor.

DEVA Partisi’nin 1.5, Gelecek Partisi’nin ise yüzde 1 olarak gözüktüğü araştırmada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve görünmez ama güçlü ortak HDP’nin oy oranları toplandığında ‘millet ittifakı’nın oy oranı yüzde 44.7’ye ulaşıyor.

Muhalefetin ilk turda Erdoğan’ı yenilgiye uğratabilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

EKREM İMAMOĞLU’NUN DURUMU

Yerel seçimlerden sonra büyük bir çıkış yaparak anketlerde ilk sıralara tırmanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir süredir inişte. En beğendiğiniz siyasetçi anketinde ağustos ayında yüzde 12’yle ikinci sırada yer alan Ekrem İmamoğlu, ikinci sıradaki yerini koruyor ama bir ay önceye göre gerileme içinde. Ekrem İmamoğlu, eylül ayında 9.8’e gerilemiş durumda.

MANSUR YAVAŞ TAKİPTE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2020 yılı Ocak ayından itibaren anketlerde yer almaya başladı. Ekrem İmamoğlu gerilerken Mansur Yavaş tırmanışı sürdürdü. Ağustos ayında 8.6’yla üçüncü sırada yer alan Yavaş, eylül ayında ise Ekrem İmamoğlu ile aynı oran olan 9.8’i yakalayarak üçüncü sıraya yerleşti. Koronavirüsle mücadele sürecindeki performansı ve polemikten uzak duran hizmet odaklı çalışmaları ile göz dolduran Yavaş’ın nefesi İmamoğlu’nun ensesinde diyebiliriz.

ERDOĞAN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en güvenilir siyasetçi anketinde birinci sıradaki yerini koruyor. 30.8’le ilk sırada yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğerleri arasında tam üç kat fark bulunuyor. Erdoğan’ı 9.8’le İmamoğlu takip ediyor.