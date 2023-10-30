Cumhuriyet’in 100. Yılı, Türk Dünyasında coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in 100. yılı tüm Türkiye'de, Türki Cumhuriyetlerde ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki Türk topluluklarda büyük bir coşku ile kutlandı.

Moldova'da bulunan Gagavuzya Türkleri'nin yaşadığı Gagavuzya Özerk Devleti'nde de kutlamalar büyük bir coşku ile gerçekleşti.

Başkent Konrad'da yapılan kutlamalara Gagavuz Türkleri, öğrenciler ve Gagavuzya'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Kutlamalarda konuşan Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gutul, Atatürk tarafından 100 yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gagavuzya için önemi ve değerine değindi.

Bağımsız, demokrat, güçlü ve zengin bir devlet olan Türkiye'nin kurulduğu günden itibaren Gagavuzya Özerk Devleti’ne destek olduğuna değinen Gutul, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman kendilerinin mutluluğu için çalıştığını belirtti.