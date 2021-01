Cumhuriyetçi Senatör: Biden, ABD’nin meşru başkanı

Cumhuriyetçi Parti’nin etkili senatörlerinden olan Lindsey Graham, ABD’nin meşru liderinin Joe Biden olduğunu ifade etti. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Graham, “Biden kaybetsin diye dua ettim. O kazandı. O ABD’nin meşru başkanı. Joe Biden ve Kamala Harris yasal olarak seçildi ve 20 Ocak’ta Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı ve başkan yardımcısı olacak” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

I prayed @JoeBiden would lose.



He won.



He’s the legitimate president of the United States.



Joe Biden and Kamala Harris are lawfully elected and will become the president and vice president of the United States on January 20th.