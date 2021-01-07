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Cumhuriyetçi Senatör: Biden, ABD’nin meşru başkanı

Cumhuriyetçi Parti’nin etkili senatörlerinden olan Lindsey Graham sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden kaybetsin diye dua ettim. O kazandı. O ABD’nin meşru başkanı” dedi.

Cumhuriyetçi Parti’nin etkili senatörlerinden olan Lindsey Graham, ABD’nin meşru liderinin Joe Biden olduğunu ifade etti. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Graham, “Biden kaybetsin diye dua ettim. O kazandı. O ABD’nin meşru başkanı. Joe Biden ve Kamala Harris yasal olarak seçildi ve 20 Ocak’ta Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı ve başkan yardımcısı olacak” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

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