Cumhuriyet yazarından Boğaziçi provokasyonu!

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenene eylemlerde, Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C marşı olan "Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden" ve "Katil polis üniversiteden defol" sloganlarıyla terör propagandası yapmıştı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK PAYLAŞIMLARI

Olaylarla ilgili gözaltına alınan isimlerin terör örgütü MLKP ile bağlantılı olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanırken, gözaltındaki kimi isimlerin sosyal medyada terör örgütlerine destek mesajları tespit edilmişti.

POLİSİ VE DEVLETİ TEHDİT ETTİ

Bu gelişmelerin ardından Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, köşesinde devleti ve polisi tehdit eden bir yazı kaleme aldı. Polislere "katil" diyen Söğüt, yazısında şunları söyledi:

"Yarım asır önce ülkenin akıllı çocuklarını nasıl Marksist-Leninist diyerek ibret-i âlem için astılarsa, bugünün akıllı çocuklarını da "elitist- terörist" diyerek yok etmeye çalışıyorlar. Sadece insan öldürerek katil olunmaz. Tüm katil polisler ve de katil devletler gün gelir muhakkak hesap verirler."

YENİ OYUN 'ÜNİVERSİTELERİ KARIŞTIRMAK' MI?

Öte yandan CHP de Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması sonrası yapılan provokasyonu körüklemeye devam ediyor. CHP eski milletveli Binnaz Toprak sosyal medya hesabında ve katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

Toprak, katıldığı televizyon programında "Devlet üniversitelerinin her an iktidarın vesayeti altına, iktidarların daha doğrusu vesayeti altına girme tehlikesi vardır. Ve dolayısıyla da bu üniversitelerin özerk olması kendi kendilerini yönetmeleri yöneticilerini her kademede kendilerini seçmesi son derece önemlidir. Üniversiteler AK Parti'nin arka bahçesi olmuş vaziyette" ifadelerini kullandı.

Binnaz Toprak kendisinin CHP kimliği ile 32 yıl akademisyenlik yaptığını Boğaziçi'nde profesör olduğunu gizlemiyor. Binnaz Toprak'ın eşi Zafer Toprak da halen Boğaziçi'nde görev yapıyor.