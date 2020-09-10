Cumhuriyet ve Sözcü'nün İslamiyet hazımsızlığı

MEB'in 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında kabir, berzah, dünya ve ahiret bilgilerinin olduğu kısımlar hakkında Cumhıriyet ve Sözcü gazetesi "skandal" ifadelerini kullandı.

RAHATSIZ ETTİ

Cenaze ritüellerinin anlatıldığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında yer alan bilgiler Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini rahatsız etti.

Kitapta cenaze namazı fotoğrafının yer almasını skandal olarak niteleyen gazeteler büyük tepki topladı.

TABUT GÖRSELİNİ SKANDAL OLARAK GEÇTİLER

11. sınıf öğrencilerine dağıtılan kitapta din kültürü dersin müfradatına uygun olarak verilen bilgiler Cumhuriyet gazetesinde "Lise ders kitabında kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" manşetiyle servis edilirken, Sözcü gazetesi ise haberi "Kefenli, kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" manşetiyle verdi.