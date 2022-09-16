Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, sosyal medyayı yıktı!
13 Eylül - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında sosyal medyayı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi sarstı. İşte o görüntüler ve bilgilerin detayları sizlerle:
Sosyal Konut Projesi ile ilgili belirtilen tarihler içerisinde sosyal mecralarda paylaşım yapan kullanıcıların demografik dağılımı.
1 10
Kullanıcıların en çok kullandığı kelimeler.
2 10
En çok kullanılan kelime grupları.
3 10
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Ekşi Sözlük'te de çok konuşuldu.
4 10