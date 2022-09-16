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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, sosyal medyayı yıktı!

13 Eylül - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında sosyal medyayı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi sarstı. İşte o görüntüler ve bilgilerin detayları sizlerle:

Sosyal Konut Projesi ile ilgili belirtilen tarihler içerisinde sosyal mecralarda paylaşım yapan kullanıcıların demografik dağılımı.

1 10

Kullanıcıların en çok kullandığı kelimeler.

2 10

En çok kullanılan kelime grupları.

3 10

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Ekşi Sözlük'te de çok konuşuldu.

4 10