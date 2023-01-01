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Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü bulundu

Amasya'da acı bir olay meydana geldi. Kentin Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.

Uzun süre Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.

Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atabaş'ın hasta olduğu ifade edilerek, "Cumhuriyet savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Savcı Atabaş'ın cenazesinin ikindi namazına müteakip memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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