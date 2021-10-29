Cumhuriyet Koşusu'na büyük ilgi

29 Ekim coşkusu İstanbul Cumhuriyet Koşusu ile zirveye ulaştı. Boogy The Event Company'nin “Cumhuriyetimizin 100.yılına koşuyoruz” sloganı ile gerçekleştirdiği ve Alivex'in stratejik ortaklık yaptığı etkinlikte binlerce İstanbullu yarışa katıldı.

Galata Köprüsü üzerinden start alan ilk koşu organizasyonu olan İstanbul Cumhuriyet Koşusu, 29 Ekim coşkusu ile koşan katılımcılarına tarihi yarımadanın ruhunu farklı bir deneyimle yaşattı. Her yaş grubundan binlerce katılımcının ter döktüğü İstanbul Cumhuriyet Koşusu, İstanbul'un eşsiz silüeti eşliğinde trafiğe kapalı bir alanda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen koşu birbirinden rekli görüntülere sahne oldu. Koşuya katılan bir yarışmacı hazırladığı pankartla bu anlamlı günde evlilik teklifi yaptı.

Koşu, Gülhane Parkı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Camii Meydanı ve Mısır Çarşısı güzergahında 7 kilometre olarak gerçekleşti. Erkeklerde; birinci Getaye Gelaw, ikinci, Simon Kirithu Muthoni ve üçüncü Murat Emektar'a ödüllerini İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten takdim etti.

Kadınlarda ise birinci Şilan Ayyıldız, ikinci Özlem Kaya üçüncü ise Damla Çelik oldu.

Farklı yaş grupları ve kategorilerde düzenlenen İstanbul Cumhuriyet Koşusu'nda, paralimpik kategorisinde ödül kazanan sporcular büyük alkış topladı.

41-44 yaş arası katılımcıların yarıştığı koşuda dereceye girenlere ödüllerini Skala Medya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bayazit verdi.

"Canla, başla, yürekle, sağlıkla hep beraber cumhuriyetimizin 100'üncu yaşına koşuyoruz"

Koşuda açıklama yapan Vali Yerlikaya, "İstanbul'umuzun ruhunu yansıtan tarihi yarımada Galata Köprümüzde bugün Cumhuriyet için koşuyoruz. Canla, başla, yürekle, sağlıkla hep beraber cumhuriyetimizin 100'üncu yaşına koşuyoruz. Bugün cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetimiz 98 yaşında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Minnettarız. 98 yılın onurunu milletçe ve şehrimiz İstanbul'umuzla çok büyük bir coşkuyla yaşıyoruz."

"Galata Köprüsü'nde ilk defa düzenleniyor"

"Sabah Vatan'da çok özel bir coşku vardı. Görülmeye değerdi. Bugün öğleden sonra 'Cumhuriyet İçin Koşuyoruz' yarışını düzenledik. İstanbul Valiliği olarak Galata Köprüsü'nde ilk defa düzenleniyor. Bin beş yüz sporcumuz katıldı. Az önce startını verdik. Yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra arkadaşlar yarışı bitirip finişe gelecekler. Katılımcılara, organizasyonda emeği olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şunu da söylemem lazım, Galata Köprüsü'nde startını verdiğimiz ve İstanbul'un ruhunu yansıtan tarihi yarımadamızdaki bu özel rota gerçekten görülmeye değer. Bugünkü koşunun bir sloganı var, onu da söyleyelim ve kardeşlerimize başarılar dileyelim. Onlarla sizin şahitliğinizde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına koşuyoruz" ifadelerini kullandı.