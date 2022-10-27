Cumhuriyet Koşusu Ankara'da yapılacak!

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İngiliz ve Arap safkanları için sezonun finalini teşkil edecek koşuların heyecanı 29 Ekim Cumartesi günü 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda yaşanacak.

Ankara'da 2 bin 400 metre çim pistte saat 16.00'da başlayacak ve 84. kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 3+ yaşlı safkan İngiliz atı katılacak. Yarışta Burgas, Golden Ruler, Luminescence, Vincitore, Zafer Ateşi, Age Of Fire, Final Dance, Go Hero ve Zala Bey isimli safkanlar birincilik mücadelesi verecek.

84. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ikramiye olarak birinciye 1 milyon 200 bin lira verilecek. Toplamda ise ikramiyeler ve primlerle birlikte bu koşuda 3 milyon 18 bin 750 lira para dağıtılacak.